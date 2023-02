Gdańskie gepardy kończą pół roku! Rosną jak na drożdżach i uwielbiają zabawy z piłką [WIDEO, ZDJĘCIA] Maria Miliszewska

Młode gepardy z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego niedługo skończą pół roku! To cztery samice i jeden samiec, które urodziły się w sierpniu ubiegłego roku. Maluchy chowają się świetnie i pokazują już swoje charaktery. Jak wygląda opieka nad nimi? Czym lubią się bawić? Wybraliśmy się do zoo z kamerą i sprawdziliśmy, co u nich słychać.