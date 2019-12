Gdańskie Nagrody Równości 2019 przyznane. Magdalena Adamowicz zapowiedziała powstanie Instytutu Pawła Adamowicza [zdjęcia]

- Ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka w Gdańsku - podkreśliła Anna Kluczek-Kollar, przewodnicząca kapituły nagrody, członkini Gdańskiej Rady ds Równego Traktowania. - Do nagrody zgłaszane są osoby odznaczające się wizjonerstwem, bohaterstwem i wytrwałą, codzienną pracą w dziedzinie równości, sprawiedliwości, przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy wobec mieszkańców Gdańska. To nagroda pieniężna, laureat lub laureatka otrzymują też Gdańską Odznakę Równości, zaprojektowaną przez gdańskiego artystę, autora biżuterii i bursztynnika Giedymina Jabłońskiego.

- To człowiek, który nie tylko dał zielone światło dla powstania Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów oraz Modelu na Rzecz Równego Traktowania i ustanowił Gdańską Nagrodę Równości - mówiła. - Zostawił po sobie wiele dzieł i świadectw swojego wizjonerstwa, determinacji i dalekowzroczności. Widział wielką wartość w działaniu na rzecz innych ludzi, wspólnoty gdańszczan. Gdy stało się jasne, że z tej wspólnoty niektórzy są wykluczeni, jako gospodarz miasta zaprosił ich do niej. Osoby LGBT potrafił nazwać swoimi braćmi i siostrami, potem iść z nimi w marszu równości, który nie tylko otwierał, ale jako pierwszy prezydent w Polsce objął patronatem Za jego czasów Gdańsk stał się miastem najbardziej progresywnych polityk społecznych

Wyróżnienie w postaci Medalu Okolicznościowego wręczono wdowie po zmarłym prezydencie.

- Równość to godne traktowanie drugiego człowieka, szacunek do siebie nawzajem, równość to fundament człowieczeństwa - powiedziała Magdalena Adamowicz. - Dbałość i przestrzeganie praw człowieka, to też solidarność razem a nie przeciw komuś. Wierzę, że Paweł kibicuje waszym wszystkim działaniom.