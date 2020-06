Gdańskie piwnice na Głównym Mieście się zapadają. Radni PiS apelują do władz Gdańska o działania ws. podziemnych pomieszczeń

Chcemy pokazać czym powinien zajmować się samorząd: bezpieczeństwem mieszkańców i ich potrzebami - stwierdził przewodniczący klubu radnych PiS Kazimierz Koralewski . - Fasada miasta wygląda pięknie. Mówi się o przebudowie Drogi Królewskiej, inwestycjach w centrum, o strefie prestiżu. W wielu punktach Gdańska są podziemia, którym grozi zapadnięcie. To niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców. Jako radni podjęliśmy szereg kroków by sprawdzić tę sprawę.

Radny Waldemar Jaroszewicz zwrócił uwagę na pojęcie wspólnoty, podnoszone często przez władze Gdańska.

- Pani prezydent często używa pojęcia pomocniczości w stosunku państwa do samorządu. Chciałbym przypomnieć pani prezydent, że subsydiarność odnosi się również do samorządów wobec wspólnot mieszkaniowych i rodzin. Odpowiedzialność leży po stronie gmin. Mam nadzieję, że pani prezydent weźmie to do siebie - powiedział Waldemar Jaroszewicz.

- Po kilku interpelacjach sprawa trwa już drugi rok. Władze miasta wstawiły tu tylko słupki. Mam nadzieję, że po naszych interpelacjach uda się zrobić porządek na podwórkach w sercu naszego miasta - powiedziała radna Joanna Cabaj o podwórku będącym powierzchnią sklepienia kamienicy przy Długiej 40-42. Z budynkiem sąsiaduje niepubliczne przedszkole.

Radna Joanna Cabaj problem zgłosiła na początku kadencji interpelując jeszcze u prezydenta Pawła Adamowicza.

- Wiceprezydent Piotr Grzelak odpowiedział w ubiegłym roku, że do listopada zostanie sporządzona dokumentacja techniczna i następnie zostaną podjęte kolejne kroki. W związku z tym, że nic w tej sprawie się nie dzieje, składamy do pani prezydent zapytanie o to co już w tej sprawie zrobiono. Liczymy na to, że władze Gdańska zrobią to co obiecano - powiedziała radna Elżbieta Strzelczyk.