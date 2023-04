Gdańskie Wodociągi wnioskują o podwyżki cen za wodę i ścieki. Radni: "To jest bogacenie się kosztem mieszkańców"

- To co dodatkowo oburza to fakt, że Gdańskie Wodociągi osiągnęły w 2022 roku blisko 13,5 mln zł zysku. Spółka miejska, której zadaniem jest dostarczanie wody i odbiór ścieków, bogaci się na gdańszczanach. Gdyby była to spółka prywatna, działająca w warunkach konkurencji to byłby powód do pochwał. Tymczasem mamy do czynienia z monopolistą na lokalnym rynku. Ponadto widzimy, że organy spółki stały się wygodną przystanią dla znajomych Prezydent Dulkiewicz. Roczny koszt 7-osobowej Rady Nadzorczej to blisko milion złotych, koszt trzyosobowego zarządu to około 1,5 mln zł. Nie możemy zgadzać się na bogacenie grupki ludzi kosztem gdańszczan - mówił radny Andrzej Skiba.