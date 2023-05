Gdańskie zegary opowiadają historię miasta. Tę dawną, ale i najnowszą [ZDJĘCIA]

Zegar na dworcowej wieży ruszył tydzień temu, 26 kwietnia. Stanął gdzieś w momencie pierwszego planowanego terminu zakończenia remontu obiektu. Miało to nastąpić dwa lata po rozpoczęciu prac we wrześniu 2019 roku. Na placu budowy zatrzymał się jednak czas, co zegar wymownie zasygnalizował. Psuł się już wcześniej, jak w 2010 roku, jednak udawało go się szybko uruchamiać. Tym razem przerwa była dwuletnia. - Drugi kwartał 2023 roku… i tego się trzymamy – taki komunikat popłynął na początku roku od PKP na pytanie o wielokrotnie przesuwany termin końca remontu. Wprawdzie zaczyna się drugi miesiąc drugiego kwartału, a konkretnej daty nadal nie znamy, ale być może zegar znowu odmierzający czas jest dobrym znakiem…