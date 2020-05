Gdańskie zoo już otwarte dla gości! Czy powinno być czynne także nocą? Tak jest w niektórych ogrodach zoologicznych

- Kilka razy do roku umożliwiamy odwiedzenie ogrodu w nocy i póki co na tym poprzestaniemy. Nie chcemy na co dzień zakłócać nocnej intymności zwierząt – tłumaczy Emilia Salach, wicedyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. - W ciągu dnia zwierzęta są odwiedzane przez wielu gości, a noc jest czasem, gdy mogą w spokoju odpocząć. Możliwe, że organizowanie regularnych odwiedzin byłoby dla nich ze szkodą i nie do końca bezpieczne, biorąc pod uwagę sporadyczne, irracjonalne zachowania niektórych gości.