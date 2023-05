Gdańskie ZOO ma nowego dyrektora. To Emilia Salach, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora

Konkurs został ogłoszony po decyzji Michała Targowskiego, dyrektora ZOO, który po 30 latach pełnienia obowiązków szefa Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, zdecydował się przejść na emeryturę. Oprócz podstawowych kwalifikacji od kandydata wymagano również opracowania koncepcji rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i umiejętności poruszania się w specyfice dotyczącej dobrostanu zwierząt egzotycznych.

Pracę komisji zakończyła decyzja Aleksandry Dulkiewicz - prezydent Gdańska - o powierzeniu obowiązków rekomendowanej przez komisję dotychczasowej zastępczyni dyrektora Michała Targowskiego - Emilii Salach.

- Na decyzję komisji rekrutacyjnej wpływ miały nie tylko umiejętności i doświadczenie nowej pani dyrektor. Z dużym uznaniem spotykała się przede wszystkim, zaprezentowana przez kandydatkę koncepcja rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To kompleksowa wizja, uwzględniająca walory i potencjał tego wyjątkowego miejsca i co bardzo ważne, zakłada też optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników zoo. Włączenie załogi w proces realizacji planu rozwoju gdańskiej placówki to według jej nowej szefowej jeden z kluczowych elementów, umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - To wielka miłośniczka zwierząt i oddana sprawom naszego miasta profesjonalistka. Nie mam wątpliwości, że ma odpowiednie kompetencje, aby pełnić tę zaszczytną funkcję – podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.