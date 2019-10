Gdańskie zoo pomaga tygrysom uratowanym z transportu na polsko-białoruskiej granicy. Do zoo k. Człuchowa pojechali weterynarz i behawioryści

Do Człuchowa z ramienia gdańskiego zoo pojechał lekarz weterynarii , a więc specjalista chorób zwierząt nieudomowionych oraz opiekunowie działu hodowlanego, czyli behawioryści, aby udzielić wsparcia merytorycznego i móc ocenić, w jaki najlepszy sposób możemy im pomóc. Przyjęcie tygrysów bez odpowiedniego zaplecza byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, dlatego pomagamy innymi drogami, wspierając swoją wiedzą i monitorując los zwierząt - dodaje Emilia Salach.

- Dramatyczna sytuacja tygrysów na granicy polsko-białoruskiej i wywołany nią odzew pokazuje, ile w nas, ludziach, serca i empatii wobec zwierząt - przekonuje Emilia Salach , wicedyrektorka gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. - Nam również leży na sercu ich dobro. To jest sens naszej codziennej pracy.

Jak tygrysy uratowane z transportu trafiły do Człuchowa?

Tygrysy, które utknęły na granicy z Białorusią, początkowo trafiły do poznańskiego zoo. Klatki z dwoma tygrysami zostały tuż po przyjeździe przełożone na kolejną ciężarówkę. Ta odjechała do zoo w Człuchowie. Tygrysy do Canpolu trafiły w nocy. Przysłano tu dwa samce, które były w lepszej formie, ponieważ w perspektywie miały kolejne godziny transportu.