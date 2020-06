Gdańskie Zoo znów otwarte dla posiadaczy Gdańskiej Karty Mieszkańca, Pakietu Gdańskiego Lwa i biletów rocznych, ale trzeba wejściówki

Od 18 czerwca 2020 r. dziennie 800 posiadaczy kart rocznych może odwiedzić to miejsce.

Jak informuje magistrat, wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z pandemią, również gdańskie zoo szerzej otwiera się na zwiedzających. Wcześniej - od czasu ponownego otwarcia ogrodu, wstęp był dostępny tylko dla osób, które zakupiły bilet online. Teraz dostęp do zoo będzie szerszy, choć wciąż obowiązują pewne ograniczenia liczby osób na terenie ogrodu nałożone z powodu szerzącej się pandemii COVID_19.

- Od czwartku 18 czerwca przywracamy wstęp do ZOO dla posiadaczy biletów rocznych, Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Pakietów Gdańskiego Lwa. Warunkiem wstępu jest posiadanie ważnego biletu rocznego, aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca lub aktywnego Pakietu Gdańskiego Lwa oraz pobranie bezpłatnej wejściówki ze strony https://bilety.zoo.gda.pl/ – mówi Emilia Salach , zastępca dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

WAŻNE!

WEJŚCIÓWKA DO KARTY jest ważna tylko na dzień, na który została pobrana, więc to w wybranym terminie należy przyjść do ZOO ze swoim biletem rocznym lub Gdańską Kartą Mieszkańca, a także pobraną wejściówką w wersji elektronicznej lub wydrukowanej.

Więcej na temat przedłeżnia ważności biletu rocznego przeczytasz tutaj , a Pakietu Gdańskiego Lwa tutaj.