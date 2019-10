Gdańszczanie mogą zgłaszać pomysły na wydanie pieniężnej części Nagrody Księżnej Asturii

Mieszkańcy Gdańska będą mogli podpowiedzieć na co zostanie wydana pieniężna część Nagrody Księżnej Asturii. Będzie to 50 tys. euro, czyli ok. 200 tys. zł. W ubiegłym tygodniu nagrodę w hiszpańskim Oviedo odebrała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. W poniedziałek, 21 października, prezydent Gdańska zaprezentowała ją w Europejskim Centrum Solidarności.

To statuetka nieżyjacego już hiszpańskiego rzeźbiarza Joana Miro, certyfikat zalakowany królewską pieczęcią oraz ww. nagroda pieniężna.

Czytaj także Nagroda Księżnej Asturii dla Gdańska w kategorii Zgoda

- Stojąc w teatrze w Oviedo, odbierając nagrodę w imieniu wszystkich gdańszczanek i gdańszczan tę nagrodę, czułam wielką dumę i wdzięczność za to co nam się udało - mówiła w poniedziałek prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Co nie znaczy, że jest już doskonale. Cały świat, po raz kolejny, usłyszał o Gdańsku, że to miasto, które nie tylko żyje swoją historią, ale z tej historii, dzięki aktywnym obywatelom i obywatelkom, umie wyciągać wnioski i współkształtować naszą rzeczywistość. To największa radość i zobowiązanie - podkreśliła. Prezydent Dulkiewicz zacytowała słowa króla Hiszpanii Filipa VI. - "Pragniemy aby wszyscy mieszkańcy Gdańska wiedzieli, że podziwiamy ich energię, postawę obywatelską i jedność. Chcę aby wiedzieli, że wyrażamy podziw ich dążeniu do doskonałości i umiłownia pojednania. Pokazali determinację w pragnieniu wolnego, pogodnego i spokojnego życia. Dlatego stają się dla nas prawdziwym przykładem" - mówił w piątek w Oviedo król.

Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z nagrody będa mieli mieszkańcy. Do piątku do północy można wysyłać swoje pomysły na adres mailowy: nagroda@gdansk.gda.pl. - Życzeniem jury był cel związany z przyczyną, dla której dostaliśmy tę nagrodę. Mi by marzyło się wsparcie inicjatywy wspierającej pokojowe współistnienie w mieście. Później naradzimy się w gronie mądrych osób, żeby coś wybrać - powiedziała prezydent Gdańska. W uzasadnieniu przyznania nagrody Gdańskowi zwrócono uwagę na to, że jest on "miastem, które powstało z ruin, po czym stało się symbolem pojednania, pokoju i rewolucji, która zmieniła Europę". - To chyba jeden z największych komplementów w tak ważnym dla Gdańska roku, roku 30-lecia wolnych wyborów, 80-lecia wybuchu II wojny światowej i w roku śmierci Pawła Adamowicza - mówił dyrektor ECS-u Basil Kerski, który uczestniczył w ceremonii wręczenia nagrody. - Nagroda powstała w 1981 roku. Byłem pod dużym wrażeniem. Ona promuje dziedzictwo świata hiszpańskojęzycznego. Na początku była skupiona na nim, a dzisiaj wyraża więzi Hiszpanii z całym światem. To jest nadal kraj, który szuka równowagi, między królestwem, a demokracją nowoczesną. To było pierwsze wystąpienie księżnej Asturii, bardzo ważne wydarzenie dla Hiszpanów, bo w 1981 roku ustanowienie tej nagrody było też pierwszym wystąpieniem wówczas księcia, a dziś króla Hiszpanii Filipa. To nie jest tylko za współczesny Gdańsk, za historię, ale za dzieło wielu pokoleń gdańszczan. Społeczność Gdańska jest druga po Berlinie, która otrzymała tę nagrodę - dodał.

W konferencji prasowej w ECS-ie uczestniczyli także przewodniczący Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz Gdańskiej Rady ds. Imigrantów i Imigrantek. - Ja się niesamowicie cieszę, że oba modele zostały tu docenione. Model to polityka miejska, która ma uczynić Gdańsk bardziej solidarnym dla każdego, żeby każdy w gdańsku czuł się chciany. To było marzenie prezydenta Adamowicza żeby tworzyć wspólnotę ludzi otwartych - mówiła Anna Strzałkowska z Rady ds. Równego Traktowania. - Zdobycie nagrody księżnej Asturii to wielki honor dla Gdańska. To wielkie uznanie dla Pawła Adamowicza za jego wizję i wielki wkład pracy - mówił Majed Tinawi z Rady ds. Imigrantów i Imigrantek. Szefowie obu rad otworzyli certyfikat od króla Hiszpanii, który trafi na ekspozycję ECS-u razem z rzeźbą Joana Miro. To nie pierwsze dzieło hiszpańskiego rzeźbiarza, które znajdzie się w ECS-ie. Poprzednio była to Nagroda Muzealna Rady Europy w 2016 roku. Była to jednak nagroda przechodnia. Nagroda Księżnej Asturii pozostanie w ECS-ie na stałe.

polecane: FLESZ: Niebawem zmiana czasu, jedna z ostatnich