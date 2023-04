Gdańszczanie nadawali tempo. Bieganie i jazda na rowerze w trójmiejskim lesie w zawodach Cross Duathlon Gdańsk 2023

Gdański Ośrodek Sportu przygotował kilka nowości w tej edycji zawodów Cross Duathlon Gdańsk. Przede wszystkim zmienił termin, ponieważ wcześniej impreza odbywała się we wrześniu. Przesunięcie w kalendarzu zawodów było na rękę triathlonistom, którzy przygotowują się do nowego sezonu. Istotną zmianą było również wydłużenie dystansu trasy rowerowej do 16 kilometrów, wobec 12 km w poprzednich edycjach.

Uczestnicy Cross Duathlonu Gdańsk rywalizowali w sobotę, 15 kwietnia 2023 roku na ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. A to oznacza, że przyszło im się mierzyć z korzeniami, podbiegami, podjazdami i technicznymi zjazdami oraz błotem. Przeszło 90 śmiałków miało do pokonania trasę według wzoru - 5 km biegu, cross rowerowy 16 km i na koniec 5 km biegu.

- Pierwszy bieg wygrałem, na etapie rowerowym musiałem utrzymać, Tomek dojechał mnie po półtora pętli. Później nie rzucałem się do przodu, starałem się utrzymać to koło, ale na ostatnim zjeździe popełniłem błąd techniczny i się wywaliłem. Tomek podjechał przed strefą i musiałem go gonić na biegu. Założenie było, żeby pierwszego biegu nie przepalić, na rowerze utrzymać się, bo wiedziałem, że na pewno będzie ktoś mocniejszy ode mnie. To się praktycznie udało do tego ostatniego zjazdu. A na drugim biegu chciałem po prostu powalczyć o zwycięstwo - relacjonował zwycięzca zawodów Cross Duathlon Gdańsk 2023.

Wśród pań na liście startowej widniało nazwisko Marty Łagownik, czyli aktualnej mistrzyni Polski w duathlonie. A to oznaczało, że zawody w rodzinnym mieście potraktuje poważnie. Na pokonanie trasy zawodniczka Trójmiejskiej Akademii Triathlonu/ Smaruj na Trening potrzebowała 1:36.29. Drugie miejsce zajęła Justyna Nowodworska z Bytowa (Runtastyczni Team Bytów) z czasem 1:45.15, a trzecie przypadło Lucynie Pastor z Gdyni (MajaTeam) z rezultatem 1:49.45.