Gdańszczanie uczcili pamięć ostatniej spalonej na stosie domniemanej czarownicy

Uboga staruszka Anna Krüger mieszkała w gdańskim azylu dla chorych na ospę. Sama nigdy jednak nie zachorowała, mimo że wirus zabił wielu młodszych i zdrowszych członków lokalnej społeczności.

W tamtych czasach tak sędziwe kobiety należały do rzadkości. Zniedołężniała i zdziwaczała Anna uchodziła za osobę bardzo pobożną, jednak nawet to nie uchroniło jej przed podejrzeniami o czary. Gdy masowo zaczęło padać bydło, gdańszczanie zaczęli szukać kozła ofiarnego. Szybko orzeczono, że to Anna była wszystkiemu winna.

Pomimo okrutnych tortur, przez długi czas utrzymywała swoją niewinność. Gdy pokazano jej narzędzia tortur, które mieli użyć na niej oskarżyciele w końcu przyznała się do czarów, mówiąc, że wszystkiego nauczyła się od męża i że zaczęło się to w Dzień Świętego Mikołaja.

9 grudnia 1659 r. przerażona i wątła starowinka została wyprowadzona na plac przez kata, który przywiązał ją do pala otoczonego drewnem opałowym. W akcie miłosierdzia tuż pod sercem przymocowano jej małą torebkę prochu. Gdy płomienie dosięgły jej klatki piersiowej eksplozja uratowała ją przed dalszą agonią.