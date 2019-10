Gdańszczanie zamanifestowali swoje oburzenie rozpoczęciem działań wojskowych w północnej Syrii [ZDJĘCIA]

Około 100 mieszkańców zebrało się w sobotę ok. godz. 15 przy ul. Podwale Staromiejskie w Gdańsku. Protestujący przyszli pod Konsulat Generalny Republiki Turcji, by zamanifestować swoje oburzenie i zaniepokojenie rozpoczętymi przed trzema dniami działaniami zbrojnymi. Przynieśli ze sobą flagi Kurdystanu oraz transparenty „Solidarni z Rożawą” oraz „Nie dla tureckich czystek etnicznych”.

- Jesteśmy tu, bo wspieramy ludzi, którzy budują demokratyczną, wolnościową, samorządną, tolerancyjną społeczność – mówił prowadzący spotkanie Paweł Ziółkowski. - To co buduje rządząca Turcją partia, to faszyzm, totalitaryzm, religijna nietolerancja. (…) To co robi w tej chwili „sułtan” Erdogan to także ludobójstwo. Robi to od 2015 r. na terenie Turcji wobec miast kurdyjskich. Teraz ponownie zaatakował Rożawę (kontrolowane przez Kurdów terytorium na północy Syrii – dop. red.) i znowu spadają bomby i pociski artyleryjskie. Za to Turcja i Erdogan nie odpowiadają. Miejsce takich zbrodniarzy jest przed trybunałem międzynarodowym.