Gdańszczanin Jakub Zieliński coraz bliżej debiutu w Ekstraklasie. 15-latek zgłoszony przez Legię Warszawa do pierwszego składu

Bramkarz Jakub Zieliński z Gdańska do Warszawy i Ekstraklasy

20 meczów w III lidze w sezonie 2022/2023 w barwach Gedanii 1922 Gdańsk rozegrał Jakub Zieliński. O młodym bramkarzu zrobiło się głośno, ponieważ zadebiutował w seniorskiej piłce nożnej w wieku 14 lat. Jako 15-latek przeniósł się do Warszawy, gdzie bronił bramki drużyny rezerw "Wojskowych" także na poziomie III ligi. Rywalizacja w Legii jest bardzo duża, a wychowanek Jaguara Gdańsk doczekał się kolejnego wyróżnienia.

5 lutego 2024 roku Jakub Zieliński (rocznik 2008) znalazł się na liście zawodników Legii zgłoszonych do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Teoretycznie można spodziewać się więc jego debiutu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W praktyce będzie to trudne zadanie. Stołeczny klub, jak co roku, walczy o najwyższe cele i ma sporo do udowodnienia w drugiej rundzie sezonu.