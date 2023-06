Gdańszczanin okradł seniorkę z Tczewa na prawie 40 tys. zł. Podał się za prokuratora

Oszukał 73-latkę podając się za prokuratora

Policjanci ustalili, że mężczyzna skontaktował się telefonicznie z kobietą i poinformował ją, że jej pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone i mogą zostać wykradzione przez hakera. W celu ochrony środków przekonał kobietę do wypłacenia posiadanych oszczędności w kwocie 38 500 złotych . Po wypłaceniu pieniędzy kobieta oczekiwała na mężczyznę, któremu miała je przekazać. Po południu do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej przyszedł mężczyzna, któremu przekazała wypłaconą kwotę.

Zatrzymanie mężczyzny. Złożył wyjaśnienia na komendzie

Policjanci z Tczewa udali się do Krakowa, gdzie potwierdzono, że zatrzymany mężczyzna miał bezpośredni związek z oszustwem. Dzięki pracy funkcjonariuszy udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy, a doprowadzony do komendy w Tczewie mieszkaniec Gdańska przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.