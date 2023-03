Gdańszczanin usłyszał 16 zarzutów za kradzieże katalizatorów. Straty wyniosły 29 tys. zł. Przy zatrzymaniu "wpadł" jego kolega

- 23 lutego 2023 roku policjanci z komisariatu na Oruni odebrali zgłoszenie o tym, że przy ul. Piotrkowskiej doszło do kradzieży katalizatora z pojazdu marki Honda, a pokrzywdzony wycenił straty z tytułu tego przestępstwa na 2 tys. zł. Sprawą zajęli się między innymi kryminalni z komendy miejskiej. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia, przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje na temat zdarzenia oraz sprawcy - relacjonuje podinsp. Magdalena Ciska oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

27 lutego br. gdańscy kryminalni zatrzymali podejrzanego 30-latka. W mieszkaniu na Chełmie przebywał w towarzystwie 25-letniego kolegi, który na widok policji zaczął się nerwowo zachowywać.

- Podczas jego przeszukania w torbie typu nerka policjanci znaleźli i zabezpieczyli 6 tabletek oraz kilkanaście gramów suszu roślinnego i substancji sypkiej - dodaje podinsp. Magdalena Ciska. - Wstępne badania testerem wykazały, że są to środki odurzające. Zabezpieczone substancje przekazano biegłemu do dalszych badań. 25-lateni gdańszczanin również został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.