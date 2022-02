Gdynia i Gdańsk zerwą umowę o współpracy partnerskiej z rosyjskimi miastami? Tego chce opozycja

Gdynia zerwie umowę o współpracy partnerskiej z Kaliningradem? Tego chce gdyńska opozycja

Jeszcze w 2019 roku Gdynia utrzymywała oficjalne stosunki z rosyjskim miastem Kaliningrad. Do Obwodu Kaliningradzkiego jeździły gdyńskie delegacje. Jednak od dwóch lat współpraca jest zawieszona. W gdyńskim Biuletynie Informacji Publicznej czytamy, że od lipca 2018 roku do października 2019 roku przedstawiciele gdyńskiego samorządu czterokrotnie odwiedzali rosyjskie miasto. W lipcu 2018 oraz 2019 roku gdyńska delegacja brała udział w obchodach Dni Miasta Kaliningradu. We wrześniu 2018 przedstawicielki Gdyni uczestniczyły w festiwalu kultury polskiej "PLoszczadKA" 2018. W październiku 2019 roku, gdyńska radna miasta uczestniczyła w Forum Obywatelskim w Kaliningradzie. Od października 2019 roku, strony nie utrzymywały żadnych stosunków. Teraz, z uwagi na rosyjską agresję, miejska opozycja z Platformy Obywatelskiej domaga się od gdyńskiego samorządu wypowiedzenia umowy o partnerskiej współpracy z rosyjskim miastem Kaliningrad.