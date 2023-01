Gdynia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie o sztormie. 14.01.2023 r.

Sztorm na Bałtyku. 14.01.2023 r.

Dla strefy brzegowej leżącej w części wschodniej wydane zostało ostrzeżenie o sztormie - stopień 2 - ważne od 14 stycznia 2023 r., od godziny 21.00 do 15 stycznia 2023 r., do godziny 9.00. Południowy wiatr do południowo-zachodniego ma wiać w porywach 8 do 9 skali Beauforta.

Podobne ostrzeżenia o sztormie zostały wydane dla części środkowej i zachodniej polskiego wybrzeża

W środkowej części również ostrzeżenie o sztormie o stopniu 2 obowiązywać będzie między 14 stycznia 2023 r. od godziny 20.00 do godziny 8.00, 15 stycznia 2023 r. Tutaj również będzie wiał wiatr południowy do południowo-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

W zachodniej strefie brzegowej ostrzeżenie obowiązywało będzie od godziny 19.00 14 stycznia 2023 r. do godziny 7.00, 15 stycznia 2023 r. Wiatr południowy do południowo-zachodniego będzie wiał z siłą 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.