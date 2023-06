Gdynia skąpana w lipcowym słońcu i kobiecym jazzie. Ladies Jazz Festival

Ladies Jazz Festival

Tegoroczny Ladies Jazz Festival odkrył karty. Część z nich zresztą już jakiś czas temu, bo trudno było trzymać w tajemnicy „bombę” jaką jest bez wątpienia koncert „The Manhattan Transfer”. Nowojorczycy nie są co prawda „czysto” kobiecym składem, niemniej jeden z ostatnich koncertów tej legendy światowego jazzu zasługuje na pewne, niewielkie odstępstwo od formuły, które zresztą zostanie zapewne naagrodzone owacją na stojąco przez publiczność, która przyjedzie w lipcu do Gdyni.

Cały tydzień jazzu

Lizz Wright, właścicielka głosu porównywanego przez recenzenta New York Times do znakomitego bourbona (w dodatku leżakowanego w dębowych beczkach) lub miękkiej, aksamitnej… skóry, będzie na festiwalu w Gdyni po raz drugi. Już wiemy, że w czasie występu podzieli się ze słuchaczami przebojami z całej swej dotychczasowej kariery.

- Jej ostatni album to uczta od początku do końca, a Wright jest pięknym, szczerym gawędziarzem o niesamowitej głębi i sercu – tak pisało branżowe pismo Downbeat. - Jej koncerty są jak świetny tonik po latach pandemicznej posuchy. Głos Wright to jeden z cudów współczesnej sceny, ale to jej nadprzyrodzony spokój wyróżnia ją spośród innych wykonawców – dodawał Jazz Times.

- Po raz pierwszy wystąpi przed naszą festiwalową publiczności i od razu w specjalnym programie, i od razu trzykrotnie – na trzech, dzień po dniu, kameralnych koncertach w Konsulacie Kultury – mówi o koncercie Anny Marii Jopek, Maciej Farski. - Ladies Jazz to także tradycyjnie konkursy dla młodych adeptek jazzowej sztuki. Nie inaczej będzie w tym roku. Po koncertach Lizz Wright oraz Anny Marii Jopek nastąpi właśnie faza Grand Prix. Podobnie do lat poprzednich organizatorzy przewidzieli dwa dni koncertów konkursowych, które odbywać się będą w gdyńskim Konsulacie Kultury. Potem nastąpią kolejne odsłony Ladies Jazz, a odpowiadać za nie będą znamienite osobowości.

Kontynuować jazzowe wakacje w Gdyni będzie Anna Maria Jopek, która gościła ostatnio w Trójmieście, na jednym z koncertów Siesta Festivalu we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast na Ladies Jazz wystąpi po raz pierwszy, za to z trzema koncertami.

Tradycja i interpretacja

- Krystyna Prońko, piosenkarka, kompozytorka, wykładowczyni, będzie świętować 55 lecie swojej działalności artystycznej właśnie na jedynym takim festiwalu Dam Jazzu. Tym samym możemy być więcej niż pewni, że na recital złożą się wielkie pieśni tej wspaniałej artystki znane już niejednemu pokoleniu rozmuzykowanych Polaków – mówi Maciej Farski.

Krystyna Prońko Mat. prasowe

Intrygująco brzmi z kolei zapowiedź festiwalowego show Ewy Bem, która do spółki z Triem Grzecha Piotrowskiego opowie o swojej miłości do The Beatles. „Ewa Bem Loves The Beatles”, nowy program artystki, będzie miał premierę właśnie na gdyńskiej scenie, a nowych aranżacji nieprzemijających przebojów Wielkiej Czwórki z Liverpoolu podjął się założyciel m.in. World Orchestra, Grzech Piotrowski. Nie ma chyba nikogo, kto byłby ciekaw, co wyjdzie z takiego mariażu i jak zabrzmi w interpretacji Ewy Bem choćby „Hey Jude”.

Ewa Bem Iza Grzybowska

I do tego kolejne, festiwalowe danie główne – koncert absolutnej legendy - The Manhattan Transfer.