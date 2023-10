Gdynia: Zatrzymano poszukiwanego 23-latka. Spędzi prawie rok w więzieniu

Zatrzymano poszukiwanego mężczyznę z Gdyni

Funkcjonariusze policji z komisariatu w Chyloni doprowadzili do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. 23-latek ma odbyć karę 354 dni więzienia. Policja odnalazła go w piątek, 13 października.

Mundurowi w trakcie swojej prowadzą działania, które mają na celu między innymi ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych. Przed weekendem dostali zawiadomienie, że na ulicy Wawrzyniaka może znajdować się jedna z takich osób.

Interwencja policji pozwoliła zatrzymać 23-latka, a po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany w ramach odbycia kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do komisariatu, a po wykonanych czynnościach przewieźli go do policyjnej celi. Wkrótce 23-latek trafi do aresztu.