Gdzie i kiedy nie będzie prądu w listopadzie na Pomorzu?

Kiedy i gdzie nie będzie prądu na Pomorzu w listopadzie 2019 ?

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są nie tylko awariami, ale również wykonywaniem prac planowych (eksploatacyjnych, przyłączaniem nowych odbiorców, itd.). Energa informuje o planowanych przerwach w dopływie prądu z wyprzedzeniem m.in. na swojej stronie internetowej czy serwisie obsługi klienta.

Gdzie w województwie pomorskim nie będzie prądu w listopadzie 2019? Jak to sprawdzić?

Na stronie www.energa-operator.pl możecie również sprawdzić wyłączenia prądu związane z awariami, do których dochodzi od czasu do czasu w różnych częściach województwa pomorskiego. Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące bieżących przerw w dostawie energii elektrycznej należy kliknąć w odpowiednią ikonę umieszczoną na mapie na wyżej wymienionej stronie internetowej.

Brak prądu na Pomorzu - listopad 2019?

Region Gdańsk

Miasto Gdańsk

Gdańsk ulica Niska 6, Ugory 7 do 9, Budzysza 1 do 10, Skiby 4 do 7 oraz 14 14.11.2019 09:30–14:00

Region Gdynia

Gmina Kosakowo

Gdynia, ul. Orzechowa 19.11.2019 10:00–15:00