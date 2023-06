Gdzie motocyklem na Dolnym Śląsku? Malownicze trasy i serpentyny w Sudetach. Tu powinni przyjechać fani dwóch kółek

Pogórze Izerskie i Zakręt Śmierci w Szklarskiej Porębie

Podążając dalej Drogą Sudecką dojedziemy do Zakrętu Śmierci, jednego z najbardziej wymagających miejsc dla kierowców w Polsce. Jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w okolicy znajduje się na malowniczej trasie prowadzącej przez Karkonosze w niedalekiej odległości od Szklarskiej Poręby. To szczególnie popularny punkt dla miłośników motocykli, bo poza motoryzacyjnym wyzwaniem oferuje także imponującą panoramę gór i Kotliny Jeleniogórskiej.

To trasa, którą powinien zjeździć każdy motocyklista i nie mówimy tu tylko o Zakręcie Śmierci , ale malowniczej Drodze Sudeckiej, prowadzącej od Świeradowa do Szklarskiej Poręby. Po drodze możemy odwiedzić wodospad Kwisy i najwyżej położoną kopalnię kwarcu w Europie. Z góry rozciąga się bajeczny widok na Karkonosze, a wyrobisko przypomina amerykański kanion.

Pętla drogowa wokół Karkonoszy liczy prawie 200 km. Do zwiedzenia nie tylko zamek Chojnik

Ze Szklarskiej Poręby nieco ponad 20 km dzieli nas do Jeleniej Góry - stolicy Karkonoszy. Miasto położone w malowniczych Sudetach zapewnia turystom piękne krajobrazy i ciekawe miejsca do odkrycia. Motocykliści nie powinni się tu nudzić. Jedną z ciekawszych atrakcji na tej trasie jest Dolina Pałaców i Ogrodów, gdzie można podziwiać historyczne pałace otoczone ogrodami. Wśród nich znajduje się pałac na wodzie w Staniszowie i pałac w Łomnicy.

Zamek Chojnik i legenda o Kunegundzie, która zainspirowała Schillera i Mickiewicza

Zamek Chojnik to średniowieczny obiekt, położony szczycie góry Chojnik w Karkonoszach. Od lat przyciąga turystów i to nie tylko ze względu na swoją historię i architekturę, ale także z uwagi na legendy związane z tym miejscem. Jedna z najbardziej znanych mówi o okrutnej księżniczce Kunegundzie, której jęki podobno do dziś słychać w dolinie. Z tarasu widokowego Chojnika rozciąga się malownicza panorama Karkonoszy i okolicznych terenów, a wokół niego znajduje się park krajobrazowy, który jest doskonałym miejscem do spacerów i wycieczek.

Ruiny średniowiecznej warowni znajdują się na górze Choina. Zamek słynie z wielu legend i zapewnia bajeczne widoki na Karkonosze Klaudia Korfanty

Zamek został wybudowany w połowie XIV wieku, a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1364 r. Przez wieki obiekt należał do rodziny von Schaffgotschów. W drugiej połowie XVII wieku zamek uległ zniszczeniu w wyniku uderzenia piorunem i już nigdy nie został odbudowany. W XIX wieku stał się popularnym miejscem wycieczek kuracjuszy z Cieplic, a w 1860 roku otwarto tu schronisko turystyczne. Chojnik współcześnie jest otwarty na gości, a wejście na górę nie jest specjalnie wymagające. Zamek jest czynny do sierpnia w godzinach 10.00 - 18.00. Bilet wstępu to koszt 10 zł (normalny) lub 5 zł (ulgowy). Opłata za zwiedzanie zamku nie pokrywa się z opłatą wstępu na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. W 2023 roku cena biletu wynosi odpowiednio: 9 zł i 4,50 zł.