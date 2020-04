Gdzie msze święte w TV, radiu i online? Triduum Paschalne i Wielkanoc 2020 - gdzie i kiedy oglądać nabożeństwa na żywo? Program TV

Msza święta online i w telewizji w Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020. Program transmisji

Wielkimi krokami zbliżają się do nas Święta Wielkiej Nocy. Aby w pełni móc się do nich przygotować, warto uczestniczyć w nabożeństwach Triduum Paschalnego. W tym tekście znajdziecie program mszy w telewizji, radiu i Internecie na najbliższe dni - od czwartku (9 kwietnia) do poniedziałku (13 kwietnia).

Gdzie oglądać transmisje mszy świętych podczas Tridum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych?

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, stacje telewizyjne i radiowe podjęły decyzję o transmitowaniu nabożeństw i mszy świętych. To własnie dzięki nim możliwe będzie uczestnictwo w liturgiach w Wielkim Tygodniu oraz podczas Świąt Wielkanocnych.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy program mszy świętych, które emitowane będą w radiu i telewizji od czwartku (9 kwietnia) do poniedziałku (13 kwietnia). Poniżej znajdziecie plan transmisji nabożeństw w Triduum Paschalnym oraz w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.