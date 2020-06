Gdzie naprawić pralkę, lodówkę czy zmywarkę? Najlepsze serwisy AGD w Gdańsku

zobacz galerię (11 zdjęć) Toster odmówił posłuszeństwa? W pralce coś przeskoczyło i nie możesz zrobić prania? Piekarnik przestał działać? Poszukujesz dobrego specjalisty, który zaradzi Twoim problemom z urządzeniem AGD? Sprawdź, gdzie w Gdańsku warto udać się po pomoc przy naprawie pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki i wielu innych! Pixabay / Canva zobacz galerię (11 zdjęć)

Planujesz uroczystość rodzinną i w trakcie przygotowań w kuchni padł Ci piekarnik lub - co gorsza - lodówka? Głowa do góry! To jeszcze nie koniec świata. Częste używanie sprzętu AGD może dać się we znaki, co oznacza, że niezbędna będzie wizyta u fachowca, który nada naszemu sprzętowi odrobinę świeżości. Stała blokada pralki? Wiecznie rozmrożona lodówka? A może toster, który co chwila iskrzy? Mamy coś dla Was! W oparciu o dane pochodzące z przeglądarki google, sporządziliśmy listę TOP 10 najlepszych serwisów AGD w Gdańsku. Tutaj możesz oddać swój sprzęt do naprawy! Tym miejscom zaufały setki osób!