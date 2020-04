Gdzie są zakażeni w województwie pomorskim? Koronawirus na Pomorzu: mapa online i lista zakażonych wirusem SARS-CoV-19. Wykresy i statystyki

Jest pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w woj. pomorskim. To mężczyzna w starszym wieku z Gdańska. Czytaj więcej >>>

powiat nowodworski, kobieta w średnim wieku, która kilkanaście dni temu wróciła do Polski. Po przekroczeniu granicy państwowej została skierowana na 14-dniową kwarantannę domową sumiennie odbywaną w miejscu zamieszkania.

Dwa kolejne przypadki z powiatu wejherowskiego to osoba w średnim wieku oraz starsza; (podane 30.03.2020)

Dwa kolejne przypadki z Gdyni zakażenia - to dwie osoby młode

osoba zakażona przyjechała z Francji, była objęta kwarantanną domową. Stan zdrowia tej osoby jest stabilny, po konsultacji lekarskiej w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy osoba została skierowana do odbywania izolacji domowej. (podano 20.03.2020)

- W naszym regionie, podobnie jak w całym kraju i większości państw świata, jest kilka razy więcej osób z koronawirusem niż wykazuje statystka oparta na sprawozdawczości – mówi Tadeusz Jędrzejczyk, lekarz i dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W województwie pomorskim zakażone jest aktualnie 28 osób na 2,3 mln mieszkańców.

Działają tu dwa laboratoria:

Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Laboratorium przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Porównanie liczby przebadanych próbek do informacji o potwierdzonych przypadkach:

Koronawirus na Pomorzu - dane sanepidu o liczbie badanych próbek i liczbie zakażeń

Jak podaje Urząd Marszałkowski, sanepid na Pomorzu "jest w stanie przebadać ok. 150-170 próbek dziennie, drugie laboratorium ok. 40-50 próbek. To wciąż za mało, jak na nasze województwo."