Gdzie smacznie zjeść w Gdańsku? Kuchnia azjatycka, ukraińska, grecka? Wasze opinie

Gdzie dobrze zjeść w Gdańsku?

Szukając miejsca do jedzenia, najczęściej bierzemy pod uwagę opinie innych. To dobry sposób, by znaleźć najlepsze miejsce, w którym podają jedzenie w Gdańsku. Ale warto wcześniej wiedzieć wśród czego można wybierać. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy z branży gastronomicznej z okolicy. Jeśli którejś brakuje, daj znać właścicielowi, że nie ma go na liście.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Gdańsku znajdziesz na naszej liście? Mogą to być:

food truck

pierogarnia

kawiarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia grecka

kuchnia azjatycka

kuchnia wegetariańska

Najważniejsze trzy słowa dla Polski, Polaków, naszej kultury, filozofii: wódka, wojna i kiełbasa są rodzaju żeńskiego.

Robert Makłowicz

Najlepsze miejsca na jedzenie z przyjaciółmi w Gdańsku?

Nie wiesz, gdzie wziąć znajomych na dobre jedzenie? Sprawdź, gdzie warto się wybrać zdaniem innych w Gdańsku. Wybierz spośród poniższych miejsc.