Gdzie spotkamy foki? Najczęściej wylegują się przy ujściu Wisły

Na fotografii Alana Szmyta, mieszkańca powiatu nowodworskiego, widać grupę fok wylegujących się na odcinku betonowej, tzw. kierownicy, która jest częścią instalacji ujścia Wisły w Mikoszewie.

Zwierzęta już jakiś czas temu upodobały sobie to miejsce. Nieodżałowany Krzysztof E. Skóra, profesor Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, jeden z twórców Stacji Morskiej w Helu wskazywał, że te zwierzęta można napotkać najczęściej w sześciu miejscach, na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.

- Współcześnie za najbardziej odpowiednie legowisko w rejonie Zatoki Gdańskiej foki uznały piaszczyste mielizny w ujściu Wisły Przekop - pisał w jednym z artykułów prof. Krzysztof Skóra. - Niektóre przybywają tam niemal cały rok. Informacje o ich obecności w innych miejscach są rzadsze. Nie znajdują spokoju na „Rewskim Szpyrku” czy Ryfie Mew, co nie dziwi, wiedząc jak agresywne formy turystyki i rekreacji są w tym rejonie rozwijane. Rośnie liczba szybkich motorówek i skuterów wodnych, a wątpliwy z punktu widzenia prawa ochrony przyrody tzw. „Marsz Śledzia”, znajduje licznych naśladowców chodzenia, a nawet biwakowania na piaszczystych śródzatokowych mieliznach. Poza sezonem turystycznym jest to jednak miejsce idealnie spełniające warunki foczego siedliska. Jego odizolowanie od stałego lądu i ludzi doskonale dyskontują tysiące ptaków. Foki częściej dziś widuje się w rejonie Cypla Helskiego, ale poszukują one spokoju także w innych miejscach. Jakoś muszą sobie radzić, czego przykładem może być doraźne wykorzystywanie ruin torpedowni w rejonie Jastarni.