Gdzie szukać pomocy medycznej podczas wyjazdów? Co z ubezpieczeniem?

Jeżeli Twoje dziecko ma chorobę przewlekłą pamiętaj o zaopatrzeniu go w zażywane dotychczas leki i pisemnie poinformuj opiekunów na co dziecko jest uczulone. W razie potrzeby możesz skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ

Przebywając dala od naszego lekarza rodzinnego, możemy skorzystać z przychodni w miejscu, w którym akurat spędzamy urlop. Poza godzinami przyjęć, w zależności od stanu zdrowia, zawsze możemy również udać się do punktów Nocnej Opieki Zdrowotnej, w których nie obowiązuje rejonizacja czy udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W przypadku wycieczek kolonijnych, warto pamiętać o zabezpieczeniu wyjeżdżających na zimowiska pociech w niezbędne leki.

- informują przedstawiciele Funduszu.

Z kolei planując wyjazdy zagraniczne nie powinniśmy zapominać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która informuje o prawie do leczenia poza granicami na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokument możemy darmowo uzyskać w oddziałach NFZ i o ile nie ma kolejki, to kartę otrzymujemy na miejscu zaraz po złożeniu wniosku. Co ciekawe dokument możemy wyrobić także dla członków rodziny i to bez ich obecności.

W każdym kraju mogą występować różnice w regulacjach związanych z zakresem opieki, jakie obejmuje ubezpieczenie. NFZ informuje, że np. na Słowacji nie są pokrywane działania w obszarze ratownictwa. Należy również pamiętać, że koszty zostaną zwrócone tylko w przypadku korzystania z ośrodków funkcjonujących w obrębie powszechnych systemów ochrony zdrowia, a do nich oczywiście nie zaliczają się prywatne podmioty.