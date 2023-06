Gdzie w Polsce najbardziej potrzebna jest krew? W tych regionach jest najwięcej potrzebujących. Światowy Dzień Krwiodawcy 2023 Maja Czech

Bycie krwiodawcą to jedna z rzeczy, które są naprawdę honorowe i podziwiane. Osoby, które same cieszą się dobrym zdrowiem zachęcane są do tego, aby bez obaw oddawały krew, dzięki czemu pomogą komuś z kompatybilną grupą krwi. Zbliża się Światowy Dzień Krwiodawcy. Przy tej okazji sprawdzamy, w których rejonach Polski najbardziej potrzeba krwi oraz co zrobić, aby zostać krwiodawcą.