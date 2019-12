Gdzie w Trójmieście i na Pomorzu oddać jedzenie po świętach? Nie wyrzucaj! Podziel się nim z potrzebującymi!

Ponad 22 tony – tyle produktów spożywczych udało się zgromadzić w czasie tegorocznej, rekordowej edycji Świątecznej Zbiórki Żywności, zorganizowanej pod koniec listopada przez trójmiejski Bank Żywności. Do akcji przystąpiło niemal 100 sklepów z naszego regionu. Choć cała zebrana żywność trafiła do potrzebujących, na Pomorzu wciąż są rodziny, u których święta w tym roku będą bardzo skromne.

- Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się ciepłem i dobrem. Nasza akcja jest okazją do tego, aby pomóc potrzebującym w takim najbardziej podstawowym wymiarze, a więc żywnością. Bo człowiek głodny nie jest w stanie ani normalnie funkcjonować, ani tym bardziej cieszyć się z życia – mówi dalej Joanna Budna.

Ale to jeszcze nie koniec świątecznych działań Banków Żywności. W połowie grudnia ruszyła także kampania „Stoliczku, nakryj się! Głód to nie bajki”, której celem jest zebranie środków na transport żywności do organizacji charytatywnych.

- Jeśli zostało nam dobre, świeże, domowe jedzenie po Świętach to możemy zgłosić się przez formularz do naszej akcji, a jeden z naszych wolontariuszy przyjedzie do nas za darmo, odbierze jedzenie i zawiezie je do lokalnej jadłodajni dla osób potrzebujących. Jeśli mamy możliwość samodzielnego transportu to możemy też samodzielnie zawieźć jedzenie do jednej z jadłodajni wymienionych powyżej - informują organizatorzy akcji.