Gdzie znajdują się przyjazne placówki onkologiczne?

- Chcemy, by Onkomapa była wspólnym dziełem chorych na raka oraz osób im bliskich - ich oceny i doświadczenia są wskazówką, które z ośrodków onkologicznych dbają o wysoki poziom satysfakcji pacjentów - wyjaśnia Agata Polińska, wiceprezes fundacji Alivia. - W szczególności będziemy przyglądali się ocenom placówek uczestniczącym w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Wciąż nie wiemy, jakie są efekty tego projektu. Dlatego zapraszamy wszystkich do oceniania - każda opinia jest bardzo ważna i każda ma znaczenie! To też pomoc innym chorym, którzy na ich podstawie łatwiej podejmą dobrą decyzję o miejscu leczenia.

Obecnie pacjenci wypełniając specjalny formularz mogą oceniać zarówno placówki (jest około 100), jak i lekarzy. W przygotowaniach ankiety brali udział eksperci z Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku z informacji na portalu skorzystało około 150 tys. osób.