Gedania 1922 Gdańsk zadebiutuje na „bursztynowym stadionie” w Letnicy. Prezes: „To najlepszy czas w nowej historii klubu”

Klub założony przez i dla Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, z ponad stuletnią historią, będzie miał okazję zadebiutować na murawie Polsat Plus Areny Gdańsk w ostatnim meczu III ligi grupy 2 z Olimpią Grudziądz.

- Nasz pierwszy zespół spisał się w tym sezonie na medal. To najlepszy czas w nowej historii klubu Gedania 1922 Gdańsk. Chcemy się odwdzięczyć naszym piłkarzom i pozwolić im zagrać na najpiękniejszym stadionie w Polsce. To również ukłon wobec kibiców, którzy wspierali zespół. Chcemy również, by cała nasza akademia, czyli ponad 800 dzieci, mogła wspólnie zasiąść na trybunach. Ten dzień ma być świętem najstarszego klubu piłkarskiego w Gdańsku - mówi Krzysztof Sznura, wiceprezes Gedanii 1922.