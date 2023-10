Gedania 1922 nie pękła w derbach z KP Starogard Gdański nawet, kiedy grała w dziesiątkę ZDJĘCIA

Gedania 1922 Gdańsk - KP Starogard Gdański 14.10.2023

- W przerwie meczu w szatni była męska rozmowa. Moim zdaniem męska rozmowa jest zawsze bardzo dobra na wszystkie problemy. Poskutkowała na problemy z pierwszej połowy, bo odmieniliśmy losy meczu. Przede wszystkim po czerwonej bramce strzelamy kolejną bramkę. Dobijamy rywala i to cieszy, bo ostatnio przecież przegraliśmy. Wygrywamy u siebie i dajemy radość kibicom. Dlaczego dwie różne połowy? Przede wszystkim chodzi o nastawienie, bo nie zadziałało ono w pierwszej połowie tak, jak sobie to ustaliliśmy - mówi Przemysław Żukowski, który zdobył wyrównujące trafienie dla Gedanii.

Wyrównane zawody przy Hallera w Gdańsku były tylko w pierwszej połowie meczu derbowego Gedanii 1922 z KP Starogard Gdański. W pierwszej połowie po bramce Nikodema Parulskiego goście z Kociewia wyszli na prowadzenie. Faworytem tego spotkania byli jednak gospodarze i trzykrotnie udokumentowali to po zmianie stron.

A później na boisku pełno roboty miał Kacper Czajkowski, bramkarz KP. Chwilę po pierwszej bramce drugą zdobył w zamieszaniu Miłosz Manuszewski. Gedaniści nie zrazili się nawet tym, że dyskusyjną drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Maciej Gorwa.

- Nie faulowałem rywala. To bardzo duża kontrowersja. Widać było, że trafiłem w piłkę, która poleciała w swoim kierunku, a dopiero później wleciał na mnie zawodnik i wtedy był kontakt. Mamy ujęcia wideo z drona, więc na pewno to jeszcze obejrzę. To moja pierwsza czerwona kartka - denerwował się za boiskiem pomocnik Gedanii.

Jego absencja nie przeszkodziła gospodarzom. W 74 minucie wynik ustalił Bartosz Zalewski, który huknął pod poprzeczkę. Wcześniej bramkarz KP zdołał odbić strzał Żukowskiego. Starogardzianie w Gdańsku razili nieskutecznością w drugiej połowie. Próbowali z dystansu, ale piłka szybowała wysoko ponad bramką. Podobnie, jak za mocno wykonywane wrzutki ze stałych fragmentów gry.