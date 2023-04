Gedania Gdańsk w pogoni za Olimpią Grudziądz. Strata do lidera jest minimalna, a bezpośredni mecz odbędzie się w Gdańsku

Pasjonująco zapowiada się gra o awans do drugiej ligi piłkarskiej, czyli już na szczebel centralny. W rywalizacji bardzo mocno liczą się piłkarze Gedanii, którzy do lidera tracą tylko jeden punkt. W czołówce jest także drużyna KP Starogard Gdański, ale tutaj strata jest już znacznie większa, a co za tym idzie szanse niewielkie.

Gedania rozgrywa naprawdę dobry sezon i próbuje atakować z pozycji wicelidera. Do prowadzącej Olimpii Grudziądz strata wynosi tylko jeden punkt, a do rozegrania zostało jeszcze dziesięć kolejek ligowych. Gdańszczanie z kolei mają dwa punkty przewagi nad Polonią Środa Wielkopolska i cztery nad rezerwami Pogoni Szczecin, które mają jednak zaległy mecz do rozegrania. KP Starogard Gdański zajmuje piąte miejsce, ale musiałby wyprzedzić aż czterech rywali, a do tego strata do lidera to aż osiem punktów.

Jak wygląda terminarz Gedanii jeśli chodzi o mecze z kluczowymi rywalami? Przed drużyną spotkanie w Szczecinie z Pogonią II i mecz u siebie z KP Starogard. Kluczowe będą dwie ostatnie kolejki tego sezonu, bo w przedostatniej Gedania zagra na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska, a na zakończenie sezonu podejmie aktualnego lidera z Grudziądza. I właśnie te mecze mogą rozstrzygać o awansie. Piłkarze gdańskiego zespołu rozgrywają bardzo dobry sezon i z pewnością są w stanie awansować do drugiej ligi. Gra na szczeblu centralnym, to z pewnością większe wymagania organizacyjne i finansowe, bo drużyna będzie potrzebowała jeszcze lepszych jakościowo zawodników. Jednak rywalizacja na tym szczeblu, to także możliwość rozwoju zespołu. Trzeba jednak przygotować się na twardą walkę o awans, bo duży apetyt mają na to także zespoły Olimpii Grudziądz oraz rezerw Pogoni.

Jeśli Gedania utrzyma przewagę nad konkurentami i zachowa bezpieczną stratę do zespołu z Grudziądza, to w bezpośrednim starciu na koniec sezonu będzie mogła wywalczyć dla siebie awans do drugiej ligi. Po drodze trzeba tylko uważać, żeby nie stracić punktów z zespołami niżej notowanymi, a przed podopiecznymi trenera Krystiana Ryczkowskiego także mecze z Pogonią Nowe Skalmierzyce, Unią Swarzędz, Bałtykiem Gdynia, Zawiszą Bydgoszcz i Cartusią Kartuzy. Gdańska drużyna dostanie także punkty walkowerem za mecz z Unią Janikowo, która po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek.

Obecny sezon trzecioligowy jest także udany dla zawodników KP Starogard Gdański, którzy zaliczają się do ligowej czołówki. Piąte miejsce, tuż za zespołami bezpośrednio rywalizującymi o awans, teoretycznie daje możliwość ataku zza pleców faworytów. To jednak zadanie bardzo trudne, bo odrobić osiem punktów z pewnością nie będzie łatwo.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje Trzeba jednak przyznać, że rywalizacja w trzeciej lidze grupie drugiej jest bardzo interesująca, a przede wszystkim dlatego, że w grze są pomorskie zespoły. Gedania do końca sezonu powinna być w grze o awans i oby ze szczęśliwym zakończeniem. Z kolei na dole tabeli Bałtyk Gdynia walczy o pozostanie w tej klasie rozgrywkowej.

