Gedania Gdańsk wciąż jest w grze o awans do II ligi. "Wszystko zależy wyłącznie od nas"

Gedania Gdańsk nie powiedziała ostatniego słowa w III lidze

Na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu 2022/2023 w drugiej grupie III ligi sytuacja w czołówce tabeli wydaje się dosyć klarowna. O awans do II ligi walczą Olimpia Grudziądz (63 punkty), Gedania 1922 Gdańsk (58), Pogoń II Szczecin (57) i Pogoń Środa Wielkopolska (56).

Z mojej perspektywy wygląda to tak, że wszystko jest w odległości dwóch meczów. W perspektywie mamy jeszcze bezpośredni mecz z Olimpią Grudziądz (17 czerwca w Gdańsku - przyp.). Wszystko zależy od nas. Jeśli wygramy wszystko do końca, a Olimpia gdzieś dozna porażki lub remisu, to wszystko jest możliwe - deklaruje Krystian Ryczkowski, szkoleniowiec Gedanii.

I dodaje: - Nie mamy zbyt szerokiej kadry i wyrównanej. Walczymy na dwóch frontach, bo jeszcze chcemy się znaleźć w finale regionalnego Pucharu Polski. Nie odpuszczamy ani tutaj, ani tutaj. Teraz zagraliśmy słabą pierwszą połowę z KP Starogard Gdański, staraliśmy się złapać kontrakt z rywalami, ale ostatecznie doznaliśmy porażki.