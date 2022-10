Gedania Gdańsk wygrała w Starogardzie Gdańskim i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli trzeciej ligi

W bramce Gedanii po raz kolejny stanął 14-letni Jakub Zieliński, ale w porównaniu do meczu z Bałtykiem Gdynia, tym razem zachował czyste konto.

Długo zanosiło się na bezbramkowy remis, ale po jednym z rzutów rożnych golkipera gospodarzy zaskoczył Wojciech Zyska, który strzelił swojego siódmego gola w sezonie.

Co ciekawe, trenerem zespołu ze Starogardu Gdańskiego jest Łukasz Kowalski, wychowanek Gedanii, który niedawno został wybrany do jedenastki 100-lecia tego zespołu. W piątkowy wieczór musiał jednak uznać wyższość tego klubu.

Dzięki temu Gedania awansowała na pierwsze miejsce w tabeli trzeciej ligi. Pozostanie na nim przynajmniej do niedzieli. A może nawet dłużej, natomiast stanie się tak wyłącznie wtedy, gdy Olimpia Grudziądz nie wygra na wyjeździe z rezerwami Pogoni Szczecin.

- Powiem przekornie, że w dalszym ciągu najważniejszym celem jest dla nas utrzymanie w lidze, choć oczywiście patrząc obiektywnie na nasze aktualne dokonania oraz zespół na pewno nie pękamy i zrobimy co w naszej mocy, by co tydzień wychodzić na boisko po komplet punktów. Patrząc na tabelę najtrudniejsze spotkania dopiero przed nami - powiedział nam Adam Duda.