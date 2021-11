Gedania rozbiła Jaguara w derbach Gdańska na szczycie IV ligi. Rywalizacja w lidze będzie teraz jeszcze ciekawsza ZDJĘCIA

Obowiązki trenera Jaguara od końca października 2021 roku pełni Paweł Pagieła . To jednak podopieczni trenera Gedanii Krystiana Ryczkowskiego byli w sobotnim, dżdżystym dniu lepiej dysponowani. Biało-czerwono-niebiescy wyszli na prowadzenie już w 5 minucie, kiedy to precyzyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego Michała Gajewskiego na bramkę - z najbliższej odległości - zamienił Bartosz Zalewski . Sam Gajewski trafił wcześniej w poprzeczkę bramki Jakuba Górskiego . Sam Zalewski mógł podwyższyć na 2:0, ale po uderzeniu głową i koźle futbolówka ostatecznie nie wpadła do siatki.

Listopadowe derby Gdańska miały duży ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o sportową część rywalizacji w IV lidze. Gedania i Jaguar nie zapomniały jednak o rzeczach ważniejszych, a mianowicie o tym, aby pomagać potrzebującym. Jaguar od kilku miesięcy zaprasza do akcji "Gramy dla Szuta", czyli wsparcia zmagającego się z chorobą nowotworową trenera Marka Szutowicza . Z kolei Gedania przy okazji tego spotkania zaprosiła kibiców do akcji "Gramy dla Seweryna", czyli obrońcy gdańskiego klubu, który od sierpnia walczył o życia po nagłych problemach z sercem, a ostatnio został wybudzony ze śpiączki.

Co nie udało się w pierwszej połowie, to już wychodziło w drugiej odsłonie derbów Gdańska. Górski popełnił błąd w 56 minucie, kiedy to nieprzepisowo próbował powstrzymywać Kamila Kankowskiego. W efekcie sędzia wskazał "na wapno", a wcześniej pokazał czerwoną kartkę bramkarzowi Jaguara. To z pewnością była kontrowersyjna decyzja arbitra. W bramce Jaguara pokazał się Piotr Skrypoczka, ale sposób na niego miał b]Wojciech Zyska.

Grający w osłabieniu jednego zawodnika Jaguar nie mógł już zagrozić gospodarzom, a na domiar złego w 73 minucie stracił resztkę motywacji do gry. Maciej Pietruszewski niefrasobliwie rozgrywał piłkę w środku pola, stracił ją, a po kontrataku na 3:0 podwyższył Kamil Kankowski.