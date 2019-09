Generalny wykonawca kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym na gdańskich Szadółkach ogłosił upadłość. Inwestycję dokończą podwykonawcy

- Inwestycja jest zabezpieczona od strony finansowej w postaci środków pochodzących z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Wartość tego zabezpieczenia wynosi 4 522 808 zł. Środki te pozwolą na dokończenie prac i sfinalizowanie inwestycji. Do uruchomienia instalacji brakuje obecnie przede wszystkim przeprowadzenia technologicznych prób końcowych oraz pozwolenia na użytkowanie. Dlatego już w poniedziałek spotkaliśmy się z większością z 30 podwykonawców tej inwestycji i poinformowaliśmy ich o aktualnej sytuacji, własnej determinacji dokończenia z nimi prac oraz o kolejnych planowanych krokach w celu płynnej, ale zgodnej z procedurami regulacji zobowiązań finansowych za wykonane prace. Robimy wszytko, by zgodnie z naszymi zapewnieniami z lutego i czerwca jeszcze jesienią kompostownia rozpoczęła swoje funkcjonowanie - wyjaśniał kulisy obecnej sytuacji Michał Dzioba, prezes ZU.

Inwestycja, w której proces kompostowania najbardziej uciążliwych zapachowo odpadów będzie się odbywał w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, a nie tak jak dotychczas pod gołym niebem, ma właściwie zlikwidować problem smrodu związanym z odpadami "bio". Tych, dzięki coraz lepszej segregacji w naszych domach w ZU co roku przybywa o ok. 5 proc.

- Obecnie 100 proc. tej frakcji kompostowej wywożonych jest poza teren zakładu. Celem tej instalacji jest też właśnie przyszłościowe zabezpieczenie mieszkańców przed wahaniami rynku utylizacyjnego. Mając własną instalację nie będziemy uzależnieni od cen dyktowanych przez innych - podkreślał prezydent Grzelak.

Kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt składa się z czterech części: hali przyjęci odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Integralną częścią instalacji jest też biofiltr. Instalacja zajmuje powierzchnię ok. 13 tys. m kw, czyli mniej więcej tyle co dwa boiska piłkarskie.

Sama hala przyjęcia odpadów ma blisko 1400 m kw. To tu zaczynać się będzie cały proces kompostowania, czyli mieszania odpadów z materiałem strukturalnym i ich dystrybucja do boksów. Powietrze wychodzące z instalacji objęte będzie systemem mechanicznej wentylacji wyposażonej w system oczyszczania. Zachodzą tam naturalne procesy biologiczne, bez konieczności stosowania jakiejkolwiek chemii. Dwoma 10-metrowymi kominami do atmosfery wydobywać się będzie już czyste, w zasadzie bezwonne powietrze. Końcowym produktem przetwarzanych w hali odpadów będzie polepszacz gleby i kompost - do sprzedaży czy wykorzystania w ogrodnictwie.