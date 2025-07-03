Genialny sposób na upał. Możesz mieć w domu darmową klimatyzację

Montaż klimatyzacji w domu jest nie tylko kosztowny, ale wymaga również załatwienie wielu formalności. Nawet jeśli mamy fundusze, żeby sobie na nią pozwolić, nie zawsze jest to możliwe, bo np. mieszkanie nie jest naszą własnością czy trudno znaleźć na nią miejsce. Tradycyjne klimatyzatory nie są też niestety ekologiczne i również z tego powodu wiele osób z nich rezygnuje.

Podpowiadamy, jak łatwo można zrobić darmowy klimatyzator. juangallardosevilla/Pixabay.com

Co możemy zrobić, żeby ochłodzić pomieszczenie, chociaż o kilka stopni w upalne dni i zadbać o środowisko naturalne? W takiej sytuacji warto wykorzystać triki, które już od kilku sezonów robią furorę w internecie. To prostsze niż myślisz! Wystarczy zaopatrzyć się w lód i kilka przedmiotów, które mamy w mieszkaniu. Domowy klimatyzator DIY to sprawdzony sposób na ochłodzenie pomieszczenia i poprawienie w pokoju komfortu cieplnego w upalne dni.