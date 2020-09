Giełda w Pruszczu - lokalne wyroby, miejscowi rzemieślnicy. Kupujący i wystawcy są tu co niedzielę |ZDJĘCIA

Atrakcje dla dzieci, smaczne przekąski, meble do domu i ogrodu, antyki dla kolekcjonerów, wyprzedaż bagażnikowa to tylko część tego, na co możemy liczyć na giełdzie w Pruszczu.

Giełda w Pruszczu Gdańskim Giełda funkcjonująca tuż na granicy Pruszcza i Roszkowa co niedzielę przyciąga wielu wystawców i tych, którzy chcą zrobić tu zakupy. Zobacz galerię (47 zdjęć) - Obłożenie jest duże - mówią zarządzający giełdą. - Cały czas dochodzą nowi wystawcy oraz punkty gastronomiczne, np. teraz jest burger i wypieki domowe. Są też lokalni artyści, rzemieślnicy, rękodzielnicy. Pan z Rotmanki robi biżuterię. Jest dużo staroci, antyków. Są meble do domu, do ogrodu. Są rzeczy używane i nowe. Można się tu zaopatrzyć w świeże owoce i warzywa, sery, miody. Zapraszamy w każdą niedzielę od godz. 8 do 13. Giełda w Pruszczu plac i parkingi Od ubiegłego roku plac, który zajmuje giełda, sporo się powiększył. Powiększają się też parkingi. Jak mówią zarządzający giełdą, jest miejsce dla nowych wystawców, mimo że po pandemii przybyło jeszcze sprzedających. - To osoby, które ze względu na pandemię musiały pozamykać sklepy, bo nie byli w stanie ich utrzymać. Alternatywą dla nich jest właśnie sprzedaż na świeżym powietrzu, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, maseczek. Tu mogą kontynuować swój handel - dodaje właściciel terenów giełdy.