GIF OSTRZEGA: Lista leków, których nie kupisz w aptece

Wycofane leki na nadciśnienie. GIF wydał kolejne decyzje w związku z lekami dostępnymi w aptece. Z obrotu zostały wycofane kolejne leki na nadciśnienie. Poniżej znajdziecie listę leków, których nie kupicie już w aptece. Powodem wycofania leków z aptek jest zanieczyszczenie tych środków farmaceutycznych.

GIF: Najnowsza lista leków, których nie kupisz w aptece - LISTA GIF 11.03.2019

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 1 lutego 2019 roku wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych leków. Wycofane leki obniżają ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli znalazłeś na liście wycofanych leków ten, który zażywasz, porównaj jego numer serii z numerem serii na liście. Znajdziesz go na opakowaniu. Jeśli twój lek należy do wycofanej serii, zwróć go do apteki. Możesz poprosić lekarza o receptę na bezpieczny zamiennik twojego leku.

Wycofane leki:

NuTRIflex Lipid special

ENEMA

Spasmolina 60 mg

Andepin 20 mg

Kalium effervescens bezcukrowy