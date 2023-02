Gigantyczne korki na Trasie Sucharskiego w Gdańsku. Jest pomysł na ich rozwiązanie

Gigantyczne korki w Gdańsku na trasie Sucharskiego. Powód? Ciężarówki czekające na drodze do portu

To niezwykle wzmożony ruch, którego na tę skalę jeszcze chyba w Gdańsku nie widzieliśmy. Droga prowadząca do Portu Gdańsk jest zakorkowana od rana do późnego popołudnia. Zajęte są oba pasy Trasy Sucharskiego, a na nich można zobaczyć setki ciężarówek. Zatory zaczynają się czasami jeszcze przed Mostem Wantowym, a kończą dopiero przy samym porcie.

Wcześniej pisaliśmy: Stałeś w korku na Trasie Sucharskiego? Znamy powód!

O skali problemu świadczyć mogą zdjęcia wykonana z lotu ptaka, które załączamy w poniższej galerii.