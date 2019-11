Gigantyczne podwyżki za wywóz śmieci w Trójmieście! 140 procent w Gdyni, a w Gdańsku o 100 procent

Podwyżki - jak podają miejscy urzędnicy - to skutek decyzji rządu o zmianie przepisów, przede wszystkim nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami i rozporządzeń Ministra Środowiska oraz zmian gospodarczych. Wzrosły też wynagrodzenia, ceny usług, paliw i energii.

Wszystko już od dawna wskazywało, że podwyżki są nieuniknione. Niestety, jako samorząd nie mamy realnych możliwości zmiany tej sytuacji. To jedyny obszar zarządzania miastem, w którym mamy związane ręce. Przez Polskę przetacza się fala podwyżek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podwyżki ogłosiły już między innymi Warszawa, Gdańsk, Łódź. W Gdyni opłaty nie były podnoszone od czterech lat

- mówi Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

W Gdyni podwyżka o 140 procent!

Władze miasta tłumaczą, że jedną ze składowych w opłacie za śmieci jest opłata środowiskowa, którą za każdą tonę śmieci zmieszanych musi płacić odbiorca odpadów, czyli EkoDolina. Wprowadził ją rząd. W 2015 roku wynosiła 120 zł. W 2019 roku jest to już 170 zł za tonę. A w 2020 roku ta stawka ma wynosić aż 270 zł. Do tego dochodzi zakaz składowania tzw. śmieci wysokokalorycznych - to głównie folie, opakowania wielomateriałowe, ubrania czy buty, które nie trafiają do recyklingu - prawie 40 proc. odpadów, które są wytwarzane. Według nowych przepisów nie można ich już składować, trzeba przetwarzać - efektem jest wzrost kosztów o ponad 400 proc.