Gina Feistel druga na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej w turnieju ITF World Tennis Tour W15

ITF World Tennis Tour W15 na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej

Początek niedzielnego finału w singlu układał się po myśli Feistel, która pewnie rozstrzygnęła na swoją korzyść losy pierwszego seta 6:2. Początek drugiego był wyrównany, jednak od stanu 2:2 Polka nie zdołała zdobyć gema i to rywalka wygrała go w takim samym stosunku.

- Za nami pierwsza edycja zawodowego turnieju rangi ITF na gdańskich kortach, która przyniosła dobre wyniki polskich tenisistek. To cieszy, bo organizowaliśmy ten turniej właśnie z myślą o młodych Polkach, by stworzyć im szanse do walki o ważne punkty do rankingu WTA przed własną widownią. To, że kilka z nich skorzystało z tego i zaprezentowało naprawdę bardzo dobry tenis potwierdza, że warto było podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Dotychczas na kortach GAT-u robiliśmy turnieje w niższych kategoriach wiekowych, również międzynarodowe. Ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się gościć zawodowy Tour i tego nie żałujemy. Mamy nadzieję, że ten turniej na dobrze zadomowi się u nas – powiedział Mariusz Ozdoba, prezes Gdańskiej Akademii Tenisowej.