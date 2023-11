GKS Tychy - Lechia Gdańsk 5.11.2023 r. W jakim składzie zagrają Biało-Zieloni? Dawid Bugaj i Jan Biegański mogą nie być dostępni

Przed Lechią bardzo trudny i zarazem bardzo ważny mecz wyjazdowy z GKS Tychy. W pełni gotowy do gry ma być już Tomasz Neugebauer, którego gole dały punkty w spotkaniach z Górnikiem Łęczna i Stalą Rzeszów, a z powodu przeziębienia i osłabienia zagrał tylko kilka minut przeciwko Polonii w Warszawie.

- Jestem już całkowicie zdrowy i gotowy do gry. Pracuję, żeby każdego dnia stawać się lepszym zawodnikiem - powiedział Tomasz Neuegebauer, pomocnik Biało-Zielonych.

Lechia Gdańsk pokonała na wyjeździe Polonię Warszawa i po raz pierwszy w tym sezonie zdołała wygrać dwa kolejne spotkania. Na tym jednak na pewno nie chce się zatrzymać i liczy na to, że uda się…

Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Dawida Bugaja i Jana Biegańskiego. Do treningów wrócił Filip Koperski, ale on jest po ciężkiej kontuzji i długiej przerwie, więc trudno przypuszczać, aby już był brany pod uwagę do gry w meczu ligowym.