Głosy bohaterów finału Pucharu Polski w Bytowie: "Finał był ciekawy, bo taki chcieliśmy dać publiczności"

- Ta pierwsza sytuacja była bardzo kontrowersyjna. Na początku był faul na Marcinie Pietrowskim. Sędzia tego nie zauważył i puścił. Michał Marczak puścił sobie piłkę, ja stanąłem, a on wleciał we mnie. Chyba lepszy sędzia musiałby się wypowiedzieć. Był gwizdek i karny, niestety - na gorąco wyjaśniał nam Jacek Jadanowski.

- W drugiej połowie było dużo lepiej. Wyszliśmy na boisko i przeważaliśmy. Strzeliłem na 2:2. Później musieliśmy gonić, bo było 2:3 i też udało się wyrównać. Ktoś w niebie na nas patrzył. To pewnie trener Marek nas wspierał (Szutowicz, zmarły trener Jaguara - przyp.). Można powiedzieć, że od dwóch tygodni nie zagraliśmy meczu. Bałtyk miał jeszcze tydzień temu spotkanie, więc był w rytmie meczowym. To mogło wpłynąć na fakt, że "z autobusu" wyszliśmy dopiero na drugą połowę. Mecz na pewno był ciekawy, bo taki chcieliśmy dać publiczności - mówił, momentami nie kryjąc wzruszenia, Jacek Jadanowski.

- Jaguar postawił się i był to dla nas ciężki mecz. Strzeliliśmy dwie bramki, a w drugiej połowie trochę zasnęliśmy. Mieliśmy później rollercoaster. Najważniejsze, że wygraliśmy i puchar jest nasz. W poprzednim roku przegraliśmy w finale (w Pelplinie z Powiślem Dzierzgoń 2:4 - przyp.), więc teraz chcieliśmy zrobić wszystko, żeby przywieźć trofeum do Gdyni - powiedział Michał Marczak, który został wybrany piłkarzem spotkania.

Marczak zakończył spotkanie z dwoma trafieniami, a spokojnie mógł z hat-trickiem. W ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry miał "na głowie" tzw. piłkę meczową.

- Co wtedy pomyślałem? Nie było czasu. Była sytuacja, w której chciałem uderzyć do ziemi, żeby bramkarz nie miał szans. Zrobiłem to jednak na tyle ostro, że piłka przeszła nad poprzeczką. Szkoda tej sytuacji, ale nie wszystko się strzela. Najważniejsze, że na końcu to my się cieszymy z pucharu. Wydaje mi się, że poziom tego meczu był wysoki. Emocje na pewno były, co jest ważne w widowiskach. Myślę, że górę wzięło nasze doświadczenie. W dogrywce Jaguar trochę "usiadł" i już nie forsował nas atakami - dodał Michał Marczak.