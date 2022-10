Gmina Cedry Wielkie. Na skrzyżowaniu w Trutnowach doszło do wypadku. Mieszkańcy znów apelują by zwiększyć bezpieczeństwo na drodze Anna Gawrońska

W miejscowości Trutnowy doszło do wypadku drogowego. Dwa samochody zderzyły się. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Internauci grzmią: "To nie pierwszy taki wypadek na tym skrzyżowaniu!".