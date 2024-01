Gmina Pruszcz Gdański ma nowego wójta. Jest nim wieloletni sołtys Radunicy

Nowy wójt w gminie Pruszcz Gdański. Został nim wieloletni sołtys Radunicy

Michał Nowak , dotychczasowy sołtys Radunicy, który pełnił tę funkcję od 2015 roku, ma przed sobą nowe wyzwanie. W piątek, 5 stycznia, dostał on powołanie do pełnienia funkcji wójta gminy Pruszcz Gdański . Wręczyła mu je wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

Michał Nowak był sołtysem wsi Radunica w latach 2015-2024. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego i Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. To jeden z założycieli i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Sołtysi Pomorza. Za swoje zaangażowanie otrzymał wyróżnienie w konkursie "Sołtysa Roku 2022".

Jak sam wójt wskazuje, jego praca na tej funkcji potrwa do wyborów samorządowych, a więc do kwietnia, kiedy to wyborcy wskażą kolejną (lub tę samą) osobę na to stanowisko.

- Swoją funkcję będę pełnił na pewno do kwietnia, a czy również później, mieszkańcy zadecydują w wyborach samorządowych. Jako sołtys współpracowałem z Urzędem przy wielu tematach i wiem, że mam do czynienia z profesjonalnym zespołem, z czego się bardzo cieszę - podkreśla nowy wójt.

