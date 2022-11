Gmina Trąbki Wielkie. Dzieci stworzyły prace, które sprzedały i wsparły m.in. Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku |ZDJĘCIA

- Uczestnicy projektu z wielkim zaangażowaniem brali udział w działaniach projektowych. Środki finansowe, zostały przekazane do Hospicjum i Kliniki. Pozostałe 1000 zł zostanie przekazane do Fundacji Pana Władka - mówi Aleksandra Nowogrodzka. - Środki zostały uzyskane ze sprzedaży obrazów uczestników Sekcji Plastycznej GOKSiR Trąbki Wielkie. Podczas projektu wspierali nas Olena Uljanova, Beata Pankowska, Martyna Kloskowska. Przygotowaliśmy 50 pakietów dla podopiecznych Hospicjum i 50 dla pacjentów dla Szpitala Klinicznego. Wykonaliśmy dużo pracy, włożyliśmy w nią swoje serca. Było to dla nas duże przeżycie, ale mamy poczucie ogromnej satysfakcji i spełnienia . Mamy wielką nadzieję, że Podopieczni Hospicjum i Kliniki poczują się lepiej, wiedząc iż ktoś z myślą o Nich zrobił takie prezenty, a my podzieliliśmy się pięknem i dobrem.