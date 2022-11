Godel Technologies otwiera biuro w Trójmieście. Bedzie zatrudniał 200 specjalistów IT

Firma działa na rynku od 20 lat i zatrudnia 2000 pracowników na całym świecie. Siedziba firmy mieści się w Manchesterze. W Polsce powstały już dwa biura - we Wrocławiu oraz Łodzi.

Godel Technologies współpracuje m.in. z firmami z branży energetycznej, motoryzacyjnej, finansowej i e-commerce. Zajmuje się między innymi zaawansowaną analityką i raportowaniem dla protokołów bezpieczeństwa na platformach w chmurze.

Zespół trójmiejski, który dotychczas pracował wyłącznie zdalnie, liczy już 100 specjalistów. Od teraz będą oni mogli korzystać z nowoczesnej przestrzeni zlokalizowanej w biurowcu Hiro, będącego częścią kompleksu Garnizon.

- Aktualnie liczba zatrudnionych osób w Polsce przekroczyła 1000 pracowników, to potwierdza, że nasza działalność rozwija się tutaj wspaniale. To dla nas wielkie osiągnięcie szczególnie w kontekście 20 urodzin firmy. Ten jubileusz jest doskonałą okazją do ogłoszenia otwarcia nowego biura w Trójmieście, którego powstanie wpisuje się w nasz globalny plan strategiczny.” – mówi Neil McMurdo, CEO Godel Technologies.